В Ярославле зимой выросли грибы

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26 декабря 2019, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: progorod76.ru

Фотобанк АН

Впервые за последние года в центральных регионах страны держится аномальное тепло. На улице нет снега, холода и даже идут дожди. Такая погода привела к обилию грибов в лесах Ярославля.

Об этом рассказал депутат Ярославской областной Думы Алексей Филиппов, выложив фото «урожая» на своей страничке в Фейсбук Также политик рассказал, что его школьный друг, проезжая по костромской дороге, решил зайти в лес - посмотреть можжевельника, необходимого ему для квашения капусты. Но, попав в лес, он сразу же забыл обо всем, потому что увидел довольно много замечательных опят и набрал их целое ведро.

Депутат признался: эта удивительная история напоминает сказку "12 месяцев". И правда - грибы в конце декабря действительно сказочное событие.

Правда стоит отметить, что сейчас столбик термометра в городе показывает -1 градус. Поэтому, ярославцы все-таки насладятся морозами. Конечно, не такими крепкими, но морозами.