Названы живущие на Западе потомки советских лидеров

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26 декабря 2019, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

Нью-Йорк, фото: Serguei Fomine, globallookpress.com

Родственники Михаила Горбачева живут на Западе. У первого и единственного президента СССР - дочь и две внучки. Дочь Ирина Горбачева проживает в США. Старшая внучка экс-президента Советского Союза Ксения окончила российский вуз, какое-то время работала в Москве, а сейчас живет в Германии.

Чем и зачем живут российские миллиардеры в Лондонграде?

Потомки Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева также живут в западных странах, - сообщает ura.ru. В России остались жить только родственники Георгия Маленкова и Константина Черненко.

По данным издания "Наша версия", большинство родственников Владимира Ленина по линии отца его матери, Александра Бланка, в настоящее время живут в Швеции и США.

Внучка Сталина, дочь его старшего сына Якова Джугашвили Галина вышла замуж за гражданина Алжира и родила от него сына Селима. Правнук Сталина, Виссарион Джугашвили (внук Якова Джугашвили), в недавнем прошлом — грузинский режиссёр, 15 лет живет в Нью-Йорке. Еще одна внучка Сталина Крис Эванс живет в американском Портленде. Она вообще не знает русского языка.

Правнучка Никиты Хрущева Нина живет в США, как и младший сын бывшего советского лидера Сергей. Но у них абсолютно разные взгляды на российскую политику.

Правнуки Леонида Ильича Брежнева по линии его сына Андрея Дмитрий и Леонид окончили Оксфордский университет. Один из них вернулся в Россию, другой остался жить в Англии. Племянница генсека, дочь его младшего брата Якова Любовь Брежнева, живет в Калифорнии.

На Западе сейчас живут бывшие соратники экс-президента России Бориса Ельцина Альфред Кох, Андрей Козырев, Андрей Илларионов и Андрей Вавилов.