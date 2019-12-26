Синоптики выяснили, будет ли снег в новогоднюю ночь

//Общество 13+

26 декабря 2019, 07:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фотобанк АН

Синоптики прогнозируют в ближайший понедельник в столице небольшой снег и потепление во вторник. Также у москвичей появляется надежда на снег в новогоднюю ночь. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Роман отметил, что до субботы снега не ожидается, а в первый выходной выпадет немного пушистых хлопьев, и ночью температура опустится до -5 градусов, хотя днем будет держаться около нуля.

Эксперты обещают: в субботу земля будет припорошена белым покрывалом. В воскресенье осадков не ожидается. В понедельник чуть более облачная погода, понижение давление и уже умеренный снег.

Также Вильфанд предупредил, что пока на лыжах кататься не придется, на санках детей тоже не повозишь.

Сегодня в Москве ожидается температура +1 и без осадков.