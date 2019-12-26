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Без ГИБДД: С 1 января 2020 года автовладельцам разрешат зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне

, 07:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Без ГИБДД: С 1 января 2020 года автовладельцам разрешат зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне
Nikolay Titov, globallookpress.com

В России гражданин, купивший новый автомобиль в автосалоне, с 1 января 2020 года получит возможность получить свидетельство о регистрации (СТС) и государственные регистрационные знаки (ГРЗ) на машину прямо "не отходя от кассы".

Постановление, согласно которому машины можно зарегистрировать прямо в автосалоне, без ГИБДД, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Этот документ вступит в силу одновременно с законом "О государственной регистрации транспортных средств".

Зарегистрировать автомобиль в автосалоне смогут не все автодилеры, а только включенные в реестр МВД "специализированные организации", имеющие специально обученных для осмотра машин специалистов.

Максимальная стоимость регистрации машины в автосалоне составит 500 рублей, тарифы ограничены приказом ФАС от 12 апреля №448/19. Государственный реестр МВД автосалонов, где можно будет получить свидетельство о регистрации
и госзнаки будет опубликован на сайте ГИБДД.

 

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