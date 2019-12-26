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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Ученые рассказали, сколько игрушек должно быть на новогодней елке

, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rosbalt.ru

Ученые рассказали, сколько игрушек должно быть на новогодней елке
Фотобанк АН

Не можете решить проблему с количеством игрушек на вашей елке? Исследователи американского университета сделали это за вас.

Математики рассчитали формулу идеального количества украшений, чтобы рождественская елка не была украшена слишком скудно или наоборот перегружена игрушками. Стоит лишь немного посчитать, а именно - определить квадратный корень из 17, поделить его на 20 и умножить на высоту дерева в сантиметрах. Так, для дерева высотой 180 см идеальным количеством шаров будет 37.

Если у вас в доме стоит живая елка, ученые советуют не вносить лесную красавицу сразу же с мороза в теплое помещение – от такого перепада температур может пострадать хвоя. Обязательно заново подпилите ствол, это продлит жизнь ели.

ЕЧ

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