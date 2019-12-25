Южноуральцы подготовили несколько тысяч вопросов для Алексея Текслера

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25 декабря 2019, 23:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Сегодня прошла прямая линия губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Как сообщает агентство «Полит74», на прямую линию поступило более 6 тысяч сообщений в социальных сетях, в колл-центр дозвонилось более 5,5 тысяч человек.

Напомним, глава Челябинской области отвечал на вопросы южноуральцев и журналистов в прямом эфире, который длился 2 часа. За это время Алексей Текслер успел дать детальные ответы на 29 вопросов. Среди самых актуальных тем — строительство хирургического корпуса Челябинской детской областной больницы, снижение выбросов, Томинский ГОК, зарплаты врачей, обманутые дольщики, уборка снега и распространение снюса в школах.

Алексей Текслер заверил южноуральцев, что ни один вопрос не останется без внимания, по некоторым из них он попросил отреагировать глав муниципалитетов в этот же день.

Челябинский политолог Александр Мельников отметил, что прямая линия прошла свежо и динамично.

«Сегодня он продемонстрировал уже готовность без абстрактных рассуждений, конкретно, с цифрами, представлять, что сделано в 2019 году и запланировано на год 2020-й по всем направлениям работы, - подчеркнул Александр Мельников. - По тематике - ожидаемый и подавляющий приоритет вопросам, связанным с социальной сферой (меры соцподдержки различных категорий граждан, здравоохранение, образование, спорт)».