Депутат Наталья Поклонская поддержала акцию «Закалённая Россия – Здоровая страна»

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25 декабря 2019, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]

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По всей стране 29 декабря пройдёт масштабная акция «Закалённая Россия – Здоровая страна». Любители здорового образа жизни от Камчатки до Калининграда окунутся в холодную воду местных морей и рек. Марафон поддержали депутаты Госдумы РФ Николай Валуев и Александр Ющенко. Сделала это и зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

«Это акция вдохновляет на здоровый образ жизни, показывает нашу силу духа. Я желаю каждому участнику крепкого здоровья, силу воли и побед. С наступающим Новым годом!», – ответила Поклонская.

Подробности акции читайте по ссылке

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @krepros25 Дек 2019 в 9:04 PST