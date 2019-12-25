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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Психолог рассказал, почему воруют елочные игрушки

, 21:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Психолог рассказал, почему воруют елочные игрушки
Фото: pixabay.com

На многих площадях страны новогодние елки уже частично лишились своих украшений. Психолог Михаил Хорс рассказал, для чего люди забирают новогодние уличные украшения.

Специалист объяснил, что подобные «сувениры» являются так называемым «якорем», который в дальнейшем служит напоминанием о хорошем настроении и счастливом дне.

«Когда человек чего-то подворовывает, центр боли не работает, потому что мы ничего взамен не отдаем, мы получаем только такую искреннюю радость. В этот момент начинает действовать дофаминовый механизм», - рассказал психолог. Также он предупредил, что подобные шалости могут привести к клептомании.

АБ

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