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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Мусорный ад. Как нам выжить?

, 19:21 [ «Аргументы Недели», ]

Мусорный ад. Как нам выжить?
Мусорная свалка, фото соцсети

Согласно данным Росприроднадзора, к началу 2018 года в России образовалось 38 млрд тонн отходов, и эта цифра постоянно растет. Ежегодно выбрасывается 63 млн тонн бытовых отходов, а площадь свалок увеличивается на 0,4 млн га. Только одна среднестатистическая семья из четырех человек выкидывает около 150 кг разного рода пластмасс, порядка 100 кг макулатуры и около 1000 стеклянных бутылок в год.

Бытовые отходы и прочий мусор в России занимают огромные площади - около 4 млн га, что почти сравнимо с площадью таких европейских государств, как Нидерланды или Швейцария.

За год Москва производит 10,5 млн тонн различного мусора, а справиться может только с 3,9. Куда отправлять остальное? До 2018 года в Москве и Московской области работало более 30 мусорных полигонов, которые с трудом справлялись. Каково жить в месте, где каждый день сталкиваешься с тошнотворным запахом, вас и ваших детей преследуют проблемы со здоровьем?

Одним из способов решения этой проблемы является сортировка мусора. В современном мире многие страны переходят на раздельный сбор отходов, чтобы снижать темпы роста свалок. Более того, из вторсырья можно делать новую продукцию, сберегая природные ресурсы. Например, из макулатуры получится практически любая бумажная продукция: туалетная и офисная бумага, тетради и пазлы. Из пластиковых бутылок можно сделать бесчисленное количество новых вещей: от тазиков до детских горок. 2000 бутылок из-под шампуня могут превратиться в красивую лавочку в парке. Стекловату, банки для закрутки солений сегодня можно получить из вторичного стекла. Удивительно, но даже для изготовления деталей для самолёта может подойти вторсырье – алюминиевые банки.

Если вы хотите сортировать мусор, то вам стоит знать несколько правил его идеального раздельного сбора. Например, бумага может пережить 4-5 циклов переработки. При сортировке макулатуры нужно быть внимательным, чтобы вместе с бумагой и картоном не выкинуть чеки, упаковки из-под яиц. Книги принимаются без обложек, а документы без скрепок и сшивателей. Макулатура должна быть сухой и чистой. Перед сортировкой пластика нужно определить, к какому виду он относится. Для этого смотрим маркировку, которая изображается в виде треугольника с цифрой. Переработать можно весь пластик, кроме 3,6,7 категорий. Помните, что с бутылок нужно снимать крышечки! Загрязненный пластик нужно помыть и высушить. Как видим, сохранение природы – дело нелегкое.

Екатерина Желтухина

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