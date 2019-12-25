Волонтеры в Крыму пытаются вывести проблему гибели дельфинов в центр внимания общественности

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25 декабря 2019, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

В 2019 году в Крыму зафиксировали 468 выбросов морских млекопитающих. В их числе – 254 азовки, 95 афалин, 55 белобочек и 64 дельфина неустановленного вида.

Об этом стало известно из официальной группы Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» в социальной сети «ВКонтакте». Причем больше всего случаев было отмечено в Севастопольском районе (39%), а также Сакском и Евпатории (30%). При этом признаки попадания в рыболовные сети были отмечены у 73% животных из тех, чье состояние позволяло оценить следы.

Волонтеры заверили, что будут продолжать вести круглогодичный учет и делать все возможное, чтобы вывести проблему гибели дельфинов в центр внимания общественности, пока, наконец, она не прекратит умалчиваться и заминаться.

«Сообщая о найденных дельфинах на нашу горячую линию, вы помогаете сорвать самую гигантскую завесу равнодушного молчания, накрывшую китообразных», - написали сотрудники Центра. Они отметили, что в случае обнаружения млекопитающего следует связаться с волонтерами по номерам +7(978)032-68-52 или +7(916)409-01-48.