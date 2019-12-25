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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Детский омбудсмен в Севастополе предложила уголовную ответственность за распространение «снюсов» среди несовершеннолетних

, 18:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Детский омбудсмен в Севастополе предложила уголовную ответственность за распространение «снюсов» среди несовершеннолетних

Среди севастопольских школьников продолжают пользоваться популярностью «снюсы» - сильнодействующие вещества, которые содержат никотин. Хотя по официальным данным случаев распространения в городе не зафиксировано.

Правда, за 2019 год с отравлением неуточненными веществами в медучреждения города поступило 29 несовершеннолетних. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина ПЕСЧАНСКАЯ, передает телеканал «НТС».

Она отметила, что «снюсы» прячут в яркие пакеты под видом конфет или жвачки. Вещества вызывают мгновенное привыкание, а последствия их употребления для детского организма губительны.

Во время беседы с депутатом Госдумы РФ от Севастополя Дмитрием БЕЛИКОМ, ПЕСЧАНСКАЯ предложила установить серьезные штрафы для тех, кто распространяет подобные никотиносодержащие вещества. Лишь в том случае, если торговля «снюсами» станет экономически невыгодной, она прекратится. Детский омбудсмен настаивает на уголовной ответственности за распространение «снюсов» среди несовершеннолетних или же вовлечение их в этот процесс. В ответ Дмитрий БЕЛИК заявил, что в Госдуме проблему уже пытаются решить.

ГБ

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