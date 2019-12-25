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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В МЧС предупредили о сильном тумане

, 17:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В МЧС предупредили о сильном тумане
Фото: pixabay.com

В пресс-службе столичного главка МЧС предупредили жителей Москвы о сильном тумане, который продержится вплоть до утра четверга, 26 декабря. Спасатели призвали быть аккуратнее на дорогах.

«В ближайший час с сохранением до 10.00 26 декабря в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров», - рассказали в МЧС.

В ведомстве предупредили водителей, и попросили быть осторожнее и внимательнее за рулем, а также снизить скорость и пристальнее следить за дистанцией между автомобилями. Также стоит воздержаться от опережений, перестроений и обгонов.

АБ

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