Герой России Сергей Липовой поддержал участников акции «Закалённая страна – Здоровая Россия»

//Общество 13+

25 декабря 2019, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Соцсети

Председатель Общероссийской общественной организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой поддержал участников Всероссийской акции «Закалённая страна – Здоровая Россия». Марафон пройдёт в воскресенье, 29 декабря. В этот день будет установлен мировой рекорд по массовому закаливанию. Уже более 50 регионов РФ готово окунуться в прорубь.

К акции присоединились губернаторы Приморского края Олег Кожемяко, Вологодской области Олег Кувшинников, Кемеровской области Сергей Цивилёв, а также министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Муса Ханариков. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой передал слова поддержки всем участникам марафона.

« Здоровье – самое главное богатство каждого человека. Закаливание – один из способов сохранения этого богатства. Я всецело поддерживаю и акцию, и энтузиастов, которые проводят это мероприятие, – сказал Липовой. – От имени ООО « Офицеров России» мы приветствуем всех участников. Желаем, чтобы количество закаленных только росло, потому что нашей стране нужны здоровые граждане и патриоты, чтобы вести Россию вперёд!».

Подробности акции читайте по ссылке