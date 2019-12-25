«Краснодар Водоканал» с начала года промыл 165 километров сетей

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25 декабря 2019, 17:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках мероприятий по улучшению качества подаваемой питьевой воды, специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершают работы по промывке водопроводных сетей города.

«План мероприятий по промывке сетей водопровода выполнен в полном объеме, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов, - Для эффективной эксплуатации системы водоснабжения этот вид работ является обязательным. Чтобы артезианская вода после прохождения по водопроводным сетям всегда соответствовала нормам СанПиН, водоканал регулярно выполняет процедуру промывки. За последние шесть месяцев промыто 73 километра водопроводных сетей, в том числе 18 километров - за минувший месяц. Всего промыто 165 километров сетей из запланированных 160-ти».

Ежегодная плановая гидропневматическая промывка сетей водоснабжения производится путем подачи сжатого воздуха в трубопроводы, заполненные водой. В целях удобств потребителей работы проводятся преимущественно в ночное время с 23:00 до 5:00 часов.

На сегодняшний день специалисты ведут гидравлическую промывку водопроводных сетей диаметром 200 мм в Комсомольском микрорайоне.