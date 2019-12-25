Вдова погибшего в Чернобыле пожарного рассказала о травле

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25 декабря 2019, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Фото: pixabay.com

Вдова одного из погибших ликвидаторов пожара на Чернобыльской АЭС Василия Игнатенко рассказала, что после выхода мини-сериала от ВВС она подверглась травле.

Людмила Игнатенко призналась, что не давала разрешения на экранизацию истории своей жизни, а новый сериал стал для нее весьма болезненным.

Женщина рассказала, что после просмотра «Чернобыла» многие стали обвинять ее в убийстве собственного ребенка. Беременная женщина ухаживала за умирающим от облучения мужем, но в результате потеряла ребенка. «Как я могла оставить его одного? Я думала, что внутри меня ребенок защищен», - призналась вдова.