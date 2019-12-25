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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Вдова погибшего в Чернобыле пожарного рассказала о травле

, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Вдова погибшего в Чернобыле пожарного рассказала о травле
Фото: pixabay.com

Вдова одного из погибших ликвидаторов пожара на Чернобыльской АЭС Василия Игнатенко рассказала, что после выхода мини-сериала от ВВС она подверглась травле.

Людмила Игнатенко призналась, что не давала разрешения на экранизацию истории своей жизни, а новый сериал стал для нее весьма болезненным.

Женщина рассказала, что после просмотра «Чернобыла» многие стали обвинять ее в убийстве собственного ребенка. Беременная женщина ухаживала за умирающим от облучения мужем, но в результате потеряла ребенка. «Как я могла оставить его одного? Я думала, что внутри меня ребенок защищен», - призналась вдова.

АБ

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