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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Известный врач-кардиолог Александр Мясников поддержал акцию «Закалённая Россия – Здоровая страна»

, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

Известный врач-кардиолог Александр Мясников поддержал акцию «Закалённая Россия – Здоровая страна»
vk.com

Главврач городской клинической больницы №71, кардиолог, писатель, ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» Александр Мясников поддержал Общероссийскую акцию «Закалённая Россия – Здоровая страна». По его словам, профилактика – одна из главных составляющих здоровья.  

Марафон пройдёт 29 декабря. В этот день все любители закаливания окунутся в холодную воду местных водоёмов. Акцию поддержали известные артисты: Василий Лановой, Олег Газманов, Александр Пашутин, Марина Яковлева, Филипп Киркоров, Михаил Богдасаров, Андрей Леонов, Александр Тютин. Поддержал и врач общей практики, радиоведущий Александр Мясников.

«Я врач, который с экрана телевизора призывает наших граждан к здоровому образу жизни, приветствую акцию «Закалённая Россия – Здоровая страна», – сказал он. – Лучше предупредить заболевание, чем тратить силы на восстановление здоровья!».

 

Подробности акции читайте по ссылке

КК

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