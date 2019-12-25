Башмет рассказал, как распознать талант ребенка

//Общество 13+

25 декабря 2019, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Народный артист СССР музыкант Юрий Башмет дал совет родителям, как определить, к какому роду деятельности у ребенка есть талант. По мнению Башмета, взрослые должны «подготовить почву для творческой свободы» детей.

Башмет считает, что нужно внимательно наблюдать за предпочтениями ребенка и реагировать на увлечения, чтобы определить, в какой сфере находятся интересы подрастающего человека.

«Здесь не нужны излишние догадки, фантазии и иллюзии. Мы не можем предвидеть судьбу маленького человека. Главная задача родителей — подготовить почву для творческой свободы, а уже потом наблюдать и улавливать малейшие сигналы, которые посылает ребенок. Причем в абсолютно разных сферах, не обязательно в музыке», - считает музыкант.