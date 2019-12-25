Татьяна Навка раскрыла подробности семейной жизни с Дмитрием Песковым

Фигуристка Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «Аргументов недели» рассказала подробности семейной жизни с супругом Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента России. Песков и Навка состоят в браке с 2015 года.
Как призналась собеседница АН, в семье, в отличие от других сфер, она не является лидером. «Муж – главный», - констатировала Навка. По словам спортсменки, она научилась отключать свои лидерские качества, переступая порог дома.
Также Татьяна Навка посетовала на то, что в текущем месяце из-за занятости на работе ей удается посвящать семье очень мало времени. Фигуристка отметила, что родные относятся к этому с пониманием и поддерживают ее.
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