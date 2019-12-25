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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Екатеринбурге в четверг произойдёт солнечное затмение

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

В Екатеринбурге в четверг произойдёт солнечное затмение
Фото: pixabay.com

Инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев предупредил, что некоторые жители Екатеринбурга смогут наблюдать солнечное затмение утром в четверг, 26 декабря.

«Совсем небольшой кусочек, закрытый луной, будет видно. Это именно в момент восхода солнца будет, у самого-самого горизонта. В Екатеринбурге в 9:34 солнце восходит, то есть в это время можно попытаться это увидеть», - рассказал Санакоев.

Он подчеркнул, что в Москве в этот момент небо будет чистым. Эксперт уточнил, что похожие затмения происходят по всему миру до пяти раз за год, однако россияне могут наблюдать их только раз в году. Санакоев отметил, что посмотреть на природное явление можно будет на верхних этажах зданий с юго-восточной стороны.

АБ

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