Лукашенко поздравил белорусов с католическим Рождеством

Президент Белоруссии выступил с поздравлением в адрес соотечественников. Католики отмечают Рождество. С этим праздником Лукашенко всех и поздравил.
Католическое Рождество приходится на 25 декабря. Православные отмечают этот праздник 7 января. Возможно, именно поэтому на сайте Президента России Владимира Путина пока нет поздравлений.
На официальном интернет-представительстве Александра Лукашенко поздравление опубликовано.
«Более 20 веков Вифлеемская звезда освещает нам путь добра и надежды», — говорится в поздравительном тексте президента Белоруссии: «Христианство изменило историю и культуру всего человечества, оказало огромное влияние на формирование духовных ориентиров - социальной справедливости, взаимной поддержки и милосердия».
В этом можно было бы разглядеть намек на конфессиональный конфликт. Но на самом деле, никакого конфликта нет. Белоруссия исторически связана с Польшей. Белорусский язык похож на польский. Поляки — католики. Поэтому и многие белорусы тоже католики.