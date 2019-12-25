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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Лукашенко поздравил белорусов с католическим Рождеством

, 14:59 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: пресс-служба президента Белоруссии

Лукашенко поздравил белорусов с католическим Рождеством
Александр Лукашенко на фото пресс-службы

Президент Белоруссии выступил с поздравлением в адрес соотечественников. Католики отмечают Рождество. С этим праздником Лукашенко всех и поздравил.

Католическое Рождество приходится на 25 декабря. Православные отмечают этот праздник 7 января. Возможно, именно поэтому на сайте Президента России Владимира Путина пока нет поздравлений.

На официальном интернет-представительстве Александра Лукашенко поздравление опубликовано.

«Более 20 веков Вифлеемская звезда освещает нам путь добра и надежды», — говорится в поздравительном тексте президента Белоруссии: «Христианство изменило историю и культуру всего человечества, оказало огромное влияние на формирование духовных ориентиров - социальной справедливости, взаимной поддержки и милосердия».

В этом можно было бы разглядеть намек на конфессиональный конфликт. Но на самом деле, никакого конфликта нет. Белоруссия исторически связана с Польшей. Белорусский язык похож на польский. Поляки — католики. Поэтому и многие белорусы тоже католики.

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