Члены ЖСК получат компенсацию за счет Фонда

//Общество 13+

25 декабря 2019, 14:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

24 декабря депутат Государственной Думы РФ, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Евланов провел прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Краснодарском крае.

На встречу с депутатом пришли пострадавшие в ходе строительства граждане, являющиеся членами ЖСК «Эталон». Всего в ЖСК состоит 40 человек. Для достройки объекта по предварительным расчетам необходимо 5 млн. рублей. Но часть граждан, состоящих в ЖСК, достраивать объект отказывается. Парламентарий объяснил, что для того, чтобы дом был достроен, жильцам нужно действовать слаженно согласно действующему законодательству и достройке не препятствовать.

«Президент нашей страны Владимир Путин подписал закон о компенсациях членам жилищно-строительных кооперативов, созданных при банкротстве застройщиков, чтобы можно было завершать строительство проблемных домов. Этот документ создан для защиты прав членов ЖСК наравне с дольщиками, пострадавшими от деятельности недобросовестных застройщиков. Члены таких кооперативов смогут получать компенсационные выплаты за счет Фонда защиты прав участников долевого строительства, который начал действовать в Краснодарском крае совсем недавно. Средства уже заложены и поступили из федерального бюджета в Фонд. Причем выплаты возмещения не зависят от даты создания ЖСК», - добавил Владимир Евланов.

Парламентарий договорился о встрече граждан с руководством Фонда, а также взял ситуацию на контроль.