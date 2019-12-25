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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Путин: у правительства нет выходных

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин: у правительства нет выходных
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин в среду, 25 декабря, в рамках встречи с членами кабинета министров сделал важное заявление. По его словам, у российского правительства фактически нет выходных. 
 
Владимир Путин сегодня отметил, что у правительства всегда много задач, а дежурная служба работает постоянно в режиме нон-стоп.
 
Глава государства уточнил, что знает специфику работы по собственному опыту общения с членами кабмина. Президент РФ уточнил, что сотрудники правительства всегда на связи, всегда думают, что можно и нужно сделать, чтобы повысить качество работы. 
ЕТ

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