Путин: у правительства нет выходных

Президент России Владимир Путин в среду, 25 декабря, в рамках встречи с членами кабинета министров сделал важное заявление. По его словам, у российского правительства фактически нет выходных.

Владимир Путин сегодня отметил, что у правительства всегда много задач, а дежурная служба работает постоянно в режиме нон-стоп.

Глава государства уточнил, что знает специфику работы по собственному опыту общения с членами кабмина. Президент РФ уточнил, что сотрудники правительства всегда на связи, всегда думают, что можно и нужно сделать, чтобы повысить качество работы.