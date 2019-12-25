Большое сердце маленькой Зои. Рождественская быль

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25 декабря 2019, 14:38 [ «Аргументы Недели», Егор КАРГАЛИНСКИЙ ]

Говорят, что под новый год с каждым из нас случаются чудеса. Они действительно случаются, если в них верить всем сердцем. Режиссер, продюсер, президент фонда социального кино Михаил Комлев снял новогоднюю историю про волшебство маленькой девочки Зои. В съемках принимали участие три семьи, дети которых когда-то находились в детском доме и всеми любимый народный артист России Сергей Безруков. Сергей Витальевич выступил добрым волшебником, под голос которого оживает сказка.

Сергей Безруков: «В некотором царстве, в некотором государстве, жила была девочка Зоя. У Зои был уникальный дар – большое и доброе сердце. О силе своего волшебства она даже не подозревала, но однажды ей приснился сон».

Маленькой девочке снятся дети, которые находятся в детском доме, у них нет мамы и папы.

Сергей Безруков: «Мальчик Рустам был похож на оловянного солдатика. Дети дразнили его, но он не обижался на них, потому что верил, что все это не со зла».

Зоя в сказочном лесу видит разные игрушки, прикасается к ним розой добра и шепчет: «Пожалуйста, я так хочу, чтобы у всех деток были родители».

Происходит настоящее чудо, дети оказываются в семье, готовятся к встрече Нового года.

Михаил Комлев: «Наша сказка начинается с Сергеем Безруковым и Зоей Кукушкиной. Сергей Витальевич очень добрый человек. Благодаря его голосу наша новогодняя история приобретает особый смысл. Мы все вместе мечтаем только об одном, чтобы у каждого ребенка была любящая семья. Пусть волшебство постучится в ваши двери. Пусть все дети на Земле будут счастливы. Я хочу рассказать немного историю Зои. Она похоже на приключение. Надеюсь, она вдохновит многих людей на правильные поступки.

Маленькая девочка Зоя живет в городе Заинске. Ей всего 8 лет, но за свою жизнь она сделала очень многое. Первые 4 года Зоя провела в детском доме, а потом произошло чудо, про нее сняли видеоанкету и она оказалась в семье. Прохожие часто говорили ее маме: «Какая красивая девочка». Однажды Зоя оказалась в Москве вместе с мамой, к ним подошел человек с фотоаппаратом. Он предложил сделать несколько снимков. Им оказался известный модельный скаут, который открыл миру Наталью Водянову, Ольгу Куриленко (известная французская актриса и модель) и многих других. Фотографии Зои разлетелись по разным модельным агентствам.

Девочку стали приглашать лучшие модельеры. Так маленькая Зоя стала моделью. Зоя много рисует, а мама Таня часто выкладывает ее фотографии в социальные сети. Как-то вечером, одновременно несколько человек написали Татьяне в сообщениях: «хотим футболку, платье с рисунками Зои». Произошло маленькое чудо, Зоя стала самым юным дизайнером России. Сегодня она участвует не только в различных показах, но и неделях высокой моды в Москве, где представляет свои новые коллекции. Все собранные средства девочка отдает тому самому фонду, который однажды снял про нее видеоанкету. Благодаря стараниям Зои удалось собрать почти 600 000 рублей, снять более 250 анкет про детей сирот, 40 из которых уже нашли своих новых родителей.

Верьте в чудеса! Живите сердцем! Берегите родных, близких и не проходите мимо тех, кто нуждается в вашей помощи. С наступающим Новым годом!»

Егор Кагарлинский