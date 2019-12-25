Спиридон Тримифунтский: великий семейный святой

//Общество 13+

25 декабря 2019, 14:22 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Спиридон Тримифунтский

25 декабря православный мир празднует день памяти святителя Спиридона Тримифунтского. На Руси издавна принято было считать, что каждый святой помогает в «определенной области»: например, Пантелеимон Целитель силен при болезнях, недугах, святой Серафим Саровский помогает в духовном исцелении и выборе правильного пути в жизни, а святой Спиридон Тримифунтский с радостью отзывается на молитвы тех, кто испытывает финансовые трудности и у кого нет своего жилья.

Спиридон Тримифунтский, Ларнака, Кипр, фото автора

Лично я очень люблю этого святого. Он просто душевный и семейный. Так я ощущаю Спиридонушку. Святитель родился в конце третьего века на острове Кипр. О его жизни мы знаем мало: известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои деньги отдавал на нужды бедным и странников, за это Господь наградил его даром чудотворения: он исцелял неизлечимо больных, изгонял бесов, помогал «устроится» в жизни. Согласно житию, святитель Спиридон вел очень простой образ жизни: не гнушался пасти овец, возделывать землю. Во времена правления императора Константина Великого Спиридон был избран епископом кипрского города Тримифунта. В писании говорится, что Бог открыл святителю приближение его смерти. Последние слова Спиридона были о любви к Богу и людям. Скончался святой около 348 года во время молитвы. Сегодня мощи святого находятся на острове Корфу (Греция).

Ларнака, Кипр, фото автора

Почему же православные так любят Спиридона Тримифунтского?

Просто он помогает! Чудеса святого Спиридона официально признаны Православной церковью и имеют документальное подтверждение.

Ларнака, Кипр, фото автора

Протоиерей Николай, приход в Литве: «Святой Спиридон очень любим православными. Это так. Я сам много раз был на Корфу и Кипре и видел, что люди, приходящие к мощам, «разговаривают» со святым, просят о помощи. А потом выясняется, что святой им помог. У одних решились финансовые проблемы, у других рождаются по его молитвам малыши, разрешаются сложные проблемы с жильем, работой. Вы знаете, что святителя Спиридона очень почитала императорская семья. Александр Первый родился в день памяти святого. Он был небесным покровителем царской семьи. И известен такой факт, что Александр Суворов взял Измаил накануне дня памяти святителя. Святой Спиридон – семейный и очень душевный святитель. Люди идут к нему в надежде получить помощь. И получают. Очень добрый святой».

Ларнака, Кипр, фото автора

Отдельная история о башмачках Спиридона Тримифунтского. Покоится святой вместе со своими башмачками: бархатные тапочки, украшенные золотым шитьем. Говорят, в них святой путешествует по миру и ищет тех, кому нужна помощь. Тапочки каждый год меняют. А старые делят на кусочки и раздают людям.

По доброте и отзывчивости Спиридонушка сравним с Николаем Чудотворцем. Так говорят. Но ясно одно, что много еще башмачков стопчет святой, чтобы облегчить нам жизнь. Надо просто верить.