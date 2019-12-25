Фигуристка Навка отреагировала на сообщения о наличии у нее гражданства США

//Общество 13+

25 декабря 2019, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фигуристка Татьяна Навка, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российская фигуристка Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «Аргументов недели» опровергла циркулирующую в интернете информацию о том, что она якобы является обладателем паспорта Соединенных Штатов.

Навка назвала подобные сообщения враньем. По словам спортсменки, у нее никогда не было американского гражданства. Данные слухи распространяют «специально обученные люди», отметила собеседница издания.

Ранее АН писали, что Татьяна Навка высказалась по поводу санкций, наложенных в отношении российских атлетов в связи с новым допинговым скандалом. Фигуристка полагает, что за случившееся должны ответить отечественные чиновники.