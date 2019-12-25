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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Фигуристка Навка отреагировала на сообщения о наличии у нее гражданства США

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фигуристка Навка отреагировала на сообщения о наличии у нее гражданства США
Фигуристка Татьяна Навка, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российская фигуристка Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «Аргументов недели» опровергла циркулирующую в интернете информацию о том, что она якобы является обладателем паспорта Соединенных Штатов.

Татьяна Навка: за допинговый скандал в российском спорте нужно наказать чиновников

Татьяна Навка: за допинговый скандал в российском спорте нужно наказать чиновников

Навка назвала подобные сообщения враньем. По словам спортсменки, у нее никогда не было американского гражданства. Данные слухи распространяют «специально обученные люди», отметила собеседница издания.

Ранее АН писали, что Татьяна Навка высказалась по поводу санкций, наложенных в отношении российских атлетов в связи с новым допинговым скандалом. Фигуристка полагает, что за случившееся должны ответить отечественные чиновники.

Читайте полную версию интервью с Татьяной Навкой

 

ДЦ

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