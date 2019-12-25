Эксперт: как не сделать фотоаппарат обузой в поездке

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25 декабря 2019, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Поехать за впечатлениями и не привезти их в оцифрованном виде, а потом не разложить по соцсетям кажется не просто немыслимым, а уже даже неприличным. По крайней мере, друзья подумают, что вы мертвы, если улетели в Испанию неделю назад, а в свой аккаунт не выставили ни одной фотографии.

Фотограф Артур Шигапов считает, что необязательно брать с собой в путешествие тяжелую сумку с большим количеством фототехники. Достаточно просто взять недорогой беззеркальный аппарат и к нему добавить универсальный зум-объектив.

"Он решает главную проблему отдыхающего человека: нужный объект находится очень далеко, а попасть к нему сложно, долго или вовсе невозможно. Например, храм на горе. Или корабль вдали. Если предстоит какая-то ответственная съёмка, то основное тело камеры меняется на другую, в четыре раза дороже",- рассказал эксперт.