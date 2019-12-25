Геленджикские губители

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25 декабря 2019, 13:16 [ «Аргументы Недели», Сергей ИВАНОВ ]

Фото: соцсети

Юрист Ирина Потапенкова оказалась жертвой палочной системы правоохранительных органов Новороссийска по наводке местного скандалиста?

За последние четыре месяца сотрудники правоохранительные органы Новороссийска чрезвычайно успешно изобличили пятерых юристов, которые якобы обещали местным жителям помочь за взятки решить вопросы с недвижимостью. Кадры задержания с поличным последних двух предпринимателей оперативно были слиты в Сеть и распространены электронными СМИ. Если в первом случае речь шла о получении юристом Оксаной Ш. 5,5 миллиона рублей за так называемое «решение» вопросов, то во втором случае юрист Ирина Потапенкова дотронулась до 500 тысяч рублей, выложенных перед ней на стол.

Рядовым читателям полмиллиона рублей могут показаться немыслимыми деньгами, однако людям, знакомым с правовыми ситуациями, понятно: в зависимости от сложности проблемы юрист имеет право называть стоимость своих услуг, и эта стоимость может варьироваться. В любом случае разница между пятью миллионами и полумиллионом слишком велика. Попытаемся разобраться в истории с матерью несовершеннолетнего ребенка, которую на полтора месяца поместили в следственный изолятор со «специальными» условиями.

Ирина Потапенкова семь лет занимается оказанием юридических услуг, в том числе связанных с земельными вопросами и недвижимым имуществом.

Перед нами одно из решений Геленджикского городского суда по делу местного жителя, который просит признать его жилое строение законным с видом разрешенного пользования «гостевые дома». Интересы гражданина представляет Ирина Потапенкова. Как видно из движения дела, иск был зарегистрирован в мае 2019 года, прошел все необходимые этапы, в том числе назначение и проведение судебной экспертизы, после чего, в конце октября, был удовлетворен. То есть проблема клиента была решена в законном порядке, и на это потребовалось пять месяцев.

В конце октября к Потапенковой обратился мужчина, назвавшийся Александром. Он сообщил, что планирует купить жилой дом с пятью номерами, и ему хотелось бы сразу после покупки получить разрешенный вид использования «гостевой дом», чтобы незамедлительно заселять постояльцев.

Юрист пояснила, что для этого нужно получить отказ от администрации города и, собрав необходимый пакет документов, в судебном порядке признать жилой дом гостевым. При этом необходимые финансовые расходы по сбору необходимых документов, связанных с его вопросом и стоимость ее услуг, составят 500 тысяч рублей.

Клиент же затараторил о том, что тянуть резину не намерен, надо сделать все по-быстрому, у него есть много денег, масса недвижимости и при этом совершенно нет времени на то, чтобы ждать, пока длятся законные процедуры. Однако Потапенкова пояснила, что преступными делами не занимается, и «клиент», естественно, слился.

В записи разговора с риэлтором, через которого он пытался найти толкового юриста, «клиент» подтверждает свою позицию:

— Они хотят получить отказ администрации и судиться с ними, понимаете, доказывать им что-то, хе-хе, это не для меня схема. У меня тут столько объектов: на меня, на жену, на тещу. Зачем мне с этой администрацией судиться? Ну и, соответственно, цена такая. Там мне нужен человек, который решит вопрос…

Неделю от него не было ни слуху ни духу, но 12 ноября он снова позвонил и пригласил юриста на разговор в кафе «Рибай» в Новороссийске. Невозможность самостоятельно приехать в геленджикский офис он объяснил большой занятостью. При встрече он сообщил, что ему подходит предложенный перечень услуг и его стоимость, после чего выложил на стол пачку денег. Потапенкова не была готова к такому повороту дел, поскольку у нее не было с собой договора на оказание юридических услуг, поэтому предложила в таком случае написать расписку о получении суммы с указанием предоставляемых услуг. «Александр» заметил, что вокруг много людей, поэтому ей следует убрать деньги в сумку, пока она будет заполнять расписку.

Именно после этих слов начинается ролик с задержанием предпринимательницы. Как только Потапенкова вкладывает купюры в сумку, появляются, как оказалось, сотрудники отдела «М» УФСБ по городу Новороссийску, бегло показывают ей служебные удостоверения и требуют положить руки на стол. На этом ролик обрывается. Столь непонятного отрывка в отсутствие контекста ситуации некоторым заинтересованным лицам оказывается вполне достаточно для того, чтобы впоследствии его распространять в Интернете и кичиться собственным вкладом в борьбу с коррупцией. Однако об этом позже.

Потапенковой объяснили, что она является подозреваемой в получении взятки. Не предьявив никаких протоколов, оперативники изъяли ее телефон и сумочку и уехали. Рано утром 17 декабря в ее доме был проведен обыск с участием сотрудников УФСБ и следователя следственного комитета А.А. Скляра.

— Нам пояснили, что 6 декабря было возбуждено уголовное дело в отношении моей жены Ирины, и она подозревается в покушении на мошенничество, поэтому вынесено постановление на обыск,— рассказывает Роман Потапенков. — На наш вопрос, почему ранее при возбуждении дела мою жену не поставили в известность, нам ответили, что письмо было отправлено по почте. Но до сих пор никаких писем так и не пришло.

После обыска Ирину увезли в следственный отдел, а после допроса поместили в ИВС. Через двое суток суд постановил заключить ее в СИЗО на 1 месяц и 18 суток. Чем была вызвана такая строгая мера пресечения, ведь сумма предполагаемой взятки ни в какое сравнение не идет даже со среднестатистической общекраевой, а всего лишь перекрывает реальные судебные расходы и гонорар юриста? Дело в том, что клиент «Александр» на самом деле оказался гражданином Василием П. (полные данные имеются в редакции. — Прим. ред.), который, явно, работал в тесной связке с правоохранителями, и буквально провоцировал женщину на совершение действий, которые можно квалифицировать как уголовное преступление. Именно его фамилия фигурирует и в истории с поимкой Оксаны Ш. Разница лишь в том, что обстоятельства, цели и суммы были разные. Неизвестно, дотягивал размер «гонорара» Потапенковой до создания убедительной видимости преступления, но в суд было представлено заявление П. о том, что якобы со стороны юриста в адрес его семьи поступали угрозы, а на днях сгорел его дом в СНТ «Прасковеевка», и у него есть подозрения, что это месть с ее стороны. Он также попросил для своей семьи государственную защиту. Понятно, что это заявление сыграло решающую роль в избрании меры пресечения Потапенковой.

Между тем в ходатайстве следователю СО по г. Новороссийску от адвоката подозреваемой Шадриной говорится о том, что потерпевший по уголовному делу Василий П., как стало известно защите, в 1999 году был освобожден от уголовной ответственности в связи с применением к нему принудительных мер медицинского характера — лечения у психиатра. И если он страдает психическим заболеванием, то обстоятельства, изложенные им в заявлении о преступлении и рассказанные следователю, могут быть надуманными и не отвечать требованиям достоверности и допустимости.

Если на самом деле это так, то недостоверными необходимо считать огромное количество жалоб, заявлений и доносов на соседей и недругов, которым Василий П. засыпает правоохранительные инстанции и властные структуры вплоть до Президента РФ. А с учетом того, что он системно взаимодействует с правоохранительными органами в поимке коррупционеров, тень в целом ложится на силовые структуры Геленджика и Новороссийска. Важно отметить, что на самом деле данный потерпевший юридически не является владельцем заводов и пароходов, о которых он твердил риэлтеру и юристу. Все свое имущество в 2017 году он переписал на жену и тещу, после чего оформил развод. Фактически же он продолжает жить в мире и согласии с супругой, которая открыто бравирует в социальных сетях и канале на видеохостинге Youtube своей непримиримой борьбой с коррупцией, огульно обвиняет всех и вся в преступных действиях.

Заявление в полицию на указанных граждан поступило от жителей СНТ «Прасковеевка». Они просят привлечь «Александра»-Василия к ответственности за ряд нарушений общественного порядка, провокацию конфликтов, доносы о мнимых нарушениях, клевету в сети «Интернет», угрозы пистолетом, свободную и хаотическую езду за рулем автомобиля в отсутствие водительских прав. Пайщики говорят о том, что указанный гражданин, являясь безработным, ради устрашения представляется сотрудником ФСБ и ФСО, а его супруга-домохозяйка называет себя судьей городского суда Геленджика, полковником прокуратуры, сотрудником отдела «М» ФСБ.

О своей принадлежности к силовым структурам и связях с высокопоставленными лицами он рассказывал и своим постояльцам в гостинице Eco Loft и шале «Межгорье» в Прасковеевке. Житель Краснодара Вячеслав Сазонтов опубликовал в сети «Интернет» свое обращение в правоохранительные органы, в котором подробно рассказал о сложившейся ситуации. В 2017 году он забронировал номер в гостинице Eco Loft, а на месте познакомился с хозяином, который убедил его отказаться от брони и оплатить проживание наличными. Возникшее у Сазонтова доверие к хозяину породило передачу ему в долг более 2 миллионов рублей с конкретным сроком возврата. Однако отдавать их заемщик не спешил. Когда вышел срок уговора, на требования о возврате последовали угрозы, травля в социальных сетях. По словам Вячеслава Сазонтова, от «друга» работодателю поступило доброжелательное письмо, из-за которого ему пришлось уволиться. Суд встал на защиту обманутого человека и вынес решение о взыскании с Василия П. указанной суммы, однако, пока шли судебные споры, ответчик успел передать все числящееся на нем имущество на свою супругу, а затем оформить развод. С тех пор он числится неплатежеспособным и с него невозможно взыскать деньги.

— С октября 2018 года ведется исполнительное производство по взысканию с Василия П. 2 млн 340 тысяч рублей, но кроме 2 тысяч рублей с Василия П. взыскать так ничего и не удалось... — говорит Вячеслав Сазонтов. — Дважды я обращался в УМВД и в прокуратуру Краснодара с заявлениями об открытии уголовного дела по статье за мошенничество, и оба раза мне отказали.

Что касается сожженного дома, который ставит в вину Ирине Потапенковой ее доброжелатель, то, по словам председателя СНТ «Прасковеевка» Виктора Колесова, речь идет о щитовом летнем домике-недострое, в котором на момент пожара никого не было и быть не могло, потому что супруга хозяина в это время с детьми находилась в Краснодаре, а сам Василий живет в доме своего друга, у которого есть все блага цивилизации.

Отметим, что сразу же после пожара супруга Василия на своей странице в Instagram заявила, что именно ей угрожала Ирина Потапенкова и именно она изобличила в своей непримиримой борьбе с «решалами» данного юриста.

«Обращаюсь к Губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву и прошу обратить Ваше внимание на всю «деятельность» геленджикских решал и тех, кто им помогает»,— приписала Ольга И. в конце своего поста.

На это жители СНТ на странице «ЧП Новороссийск» в свою очередь обратились в ФСБ с просьбой пояснить, на каком основании ее муж козыряет принадлежностью к силовой структуре, а также попросили МВД проверить, откуда у него «наградной именной» пистолет, которым он неоднократно угрожал местным жителям.

Сторона Ирины Потапенковой намерена добиться справедливого разбирательства в этом деле. Опубликованы открытые письма на имя Президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, направлены жалобы уполномоченным по правам предпринимателей России и Краснодарского края.

Наша газета обращается в правоохранительные органы с просьбой обратить внимание на данную ситуацию, провести проверку изложенных фактов и дать правовую оценку действиям сотрудников, задержавших Ирину Потапенкову, а также иных лиц, причастных к ее задержанию: допустимо ли их участие в оперативных мероприятиях и достоверны ли их показания? Не имела ли место в ситуации с Потапенковой провокация на преступление?

Сергей ИВАНОВ