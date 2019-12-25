АО «Колос» — шесть лет борьбы, или Три круга судебного ада по вине мошенников

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25 декабря 2019, 13:02 [ «Аргументы Недели», Марина ЕМЕЛЬЯНОВА ]

17 декабря этого года представители и пайщики АО «Колос» из станицы Нововеличковской Динского района Краснодарского края наконец дождались от кубанских судей решения, которое позволит им восстановить их права на землю, которую в 2013 году у них незаконно забрали. Люди считают, что законность принятого решения обеспечила принципиальная позиция нового председателя Краснодарского краевого суда Александра Шипилова.

В апелляционной инстанции краевого суда были заслушаны показания основного свидетеля Олега Кирьяна, который пояснил, что из-за преступных действий бывшего сотрудника ФСБ пайщики и АО «Колос» потеряли возможность распоряжаться своей землей, которая перешла под контроль АО «Воронцовское», а затем он же отобрал у Кирьяна его предприятие АО «Воронцовское». Чтобы получить землю у «Колоса», по словам Кирьяна, была придумана похожая на мошенническую схема: был найден пайщик Пивовар, от имени которого подконтрольные юристы сфабриковали ряд исков: якобы права этого гражданина были нарушены решением общего собрания пайщиков 2009 года, на котором произошел выдел ряда земельных участков из общего массива в границах СПК «Колос» площадью почти пять тысяч га. Это была заведомая ложь, так как на этом собрании присутствовал его представитель, которому он выдал соответствующую доверенность. Но потом в суде представитель Пивовара ложно стал утверждать, что якобы не был уведомлен о проведении собрания, решения принимались без него, и, соответственно, его права нарушались.

Прикрываясь именем все того же Пивовара, юристы, участвовавшие в рейдерстве, при помощи сотрудника Нововеличковской администрации Петрова сфабриковали протокол общего собрания участников общедолевой собственности, по которому участок площадью пять тысяч га был незаконно передан в аренду АО «Воронцовское» сроком на 15 лет. После того как эта афера состоялась, как пояснил суду Олег Кирьян, его силой заставили передать все акции АО «Воронцовское» на третьих лиц, через которых Тарасенко стал крупным латифундистом в Динском районе.

С тех пор нововеличковцы и ходят по судам, доказывая очевидность незаконных действий своих оппонентов.

В Динском районом суде изначально ложные заявления представителя Пивовара оставались без удовлетворения, а вот в краевом суде почему-то решение суда первой инстанции отменялось. Затем дело рассматривалось в кассационной инстанции и возвращалось в первую инстанцию для нового рассмотрения. И так три круга судебных мытарств.

И это при том, что решение апелляционной инстанции дало возможность воронцовским провернуть свою хитроумную схему практически до конца.

При рассмотрении дела в апелляционной инстанции известный адвокат Шота Горгадзе обратил внимание судей на то, что дело пайщиков СПК «Колос» приобрело большой общественный резонанс.

Комментарий

Шота Горгадзе, адвокат, член Общественной палаты РФ ответил на вопрос нашей газеты о том, было ли ожидаемым для него принятие Краснодарским краевым судом решения в пользу пайщиков СПК «Колос».

Шота Горгадзе

— У меня не было оснований сомневаться в профессионализме и принципиальности суда апелляционной инстанции. Тем более что последние изменения в Краснодарском краевом суде говорят о том, что доверие к судебной системе, в том числе на Кубани, у людей повышается с приходом нового председателя суда Александра Шипилова.

Данное решение — очередное подтверждение тому, что добиваться справедливости можно и нужно именно законным путем. И хорошо, что все ошибки и недочеты суда первой инстанции (не знаю, были они намеренными или это была некомпетентность тех, кто принимал решение) Краснодарский краевой суд исправил и восстановил справедливость.

Я очень рад за всех пайщиков СПК «Колос», за тех людей, кто много лет ходил по судам и добивался справедливости. К сожалению, не все смогли дожить до этого дня, когда справедливость была восстановлена. Многие мои доверители скончались, пока шли судебные тяжбы. Но для тех, кто остался жив, и для всего общества — как мы с вами помним — это дело приобрело достаточно широкую огласку: для всех людей это пример того, что за свои права нужно бороться до конца. И только так можно победить!

Надеется на справедливость и сам Олег Кирьян, у которого в 2014 году забрали его предприятие АО «Воронцовское». Из заявлений Олега Кирьяна в военно-следственные органы следует, что по указанию действующего на тот момент сотрудника Управления ФСБ по Краснодарскому краю он занимался оформлением незаконной процедуры перехода паевой земли от «Колоса» к «Воронцовскому», используя сотрудников Динского отдела Росреестра. После этого Олег Кирьян под влиянием угроз передал безвозмездно свои акции АО «Воронцовское» Зайцеву.

Вот уже два года как военные следователи занимаются проверкой заявления Олега Кирьяна, материал даже передавали в Санкт-Петербург, где ранее проходил службу Тарасенко, сейчас проверка продолжена военными следователями по Краснодарскому гарнизону, которым даны исчерпывающие сведения о незаконной деятельности конкретных лиц и сейчас речь идет только о принятии законного решения о возбуждении уголовного дела.

В отношении Кирьяна и свидетелей, чтобы заставить их замолчать, в следственные органы ГСУ края многократно поступали ложные заявления, следователи возбуждали на пустом месте уголовные дела по ключевым свидетелям. Вот так держится новый хозяин за отобранный у Олега Кирьяна актив.

Олег Кирьян также рассказал, что, для того чтобы возбудить в отношении него уголовное дело, был изготовлен договор хранения сельскохозяйственной продукции на 23 миллиона рублей между Кирьяном и АО «Воронцовское». Потом якобы Кирьян куда-то дел «доверенное на хранение», что и послужило поводом для заявления в полицию. Подпись же Олега Кирьяна на договоре, как потом установила экспертиза, была сделана «посредством наклеивания на договор ответственного хранения копии подписи Кирьяна О. Л., вырезанной из другого документа, и последующего сканирования на цветном принтере». И «вуаля» — Кирьяна уже тащат в уголовное дело.

Но и здесь не все гладко у рейдеров: Динской районный суд отказал им в иске к Кирьяну, установив судебным путем факт грубой подделки, что сводит на нет уголовное преследование Олега Кирьяна.

Вот что по поводу защиты своих доверенных лиц также сказал Шота Горгадзе:

— Люди доведены до отчаяния тем, что они не могут добиться правды. Взяв их под защиту, я изначально понимал, что перед ними буду испытывать двойную ответственность. Я их заверил, что до конца буду вести дело и не отступлюсь. И добьюсь справедливости, как бы ни хотелось сильным мира сего, тем людям, которые обладают определенными ресурсами, получить иной результат. Результат в любом случае будет законным, и мы все сделаем для того, чтобы этого добиться. Закон на сто процентов на стороне простых людей! Время рейдеров прошло!

Марина ЕМЕЛЬЯНОВА