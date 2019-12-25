Прокуратура признала незаконными действия руководства школы и МВД в антимитинговых учениях

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25 декабря 2019, 12:59 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: прокуратура республики Татарстан

скриншот видео "антимитинговых учений" в одной из школ Татарстана

Прокуратура завершила проверку «антимитинговых учений» в одной из школ Тукаевского района Татарстана. Они стали скандальными после появления видео. История получила продолжение. Теперь следователи могут возбудить дело.

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Скандал разгорелся после публикации видео. Кто-то из школьников снял учения силовиков, которые происходили во дворе учебного заведения. В них отрабатывались действия бойцов на митинге. Роль массовки играли девятиклассники.

Прокуратура отреагировала на публикации. Была инициирована проверка. Выяснилось, что автором идеи проведения учений в школе стал полицейский.

«Решение о переносе учений на территорию школы было принято сотрудником отдела полиции, который был назначен руководителем тактико-строевого занятия», — заявила пресс-служба прокуратуры республики Татарстан: «Свои действия он объяснил отказом главы Новотроицкого сельского поселения в предоставлении территории парка отдыха «Солнечный» из-за проведения там работ по подготовке к предстоящим новогодним мероприятиям».

Привлечение школьников к занятиям было признано незаконным. Оно нарушает закон о правах ребенка. Виновными названы должностные лица МВД, а также руководство школы. Сообщается, что материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. Там будут решать вопрос о возбуждении дела.