Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Дептранс: Основные работы по строительству станции МЦД-2 «Остафьево» завершены

, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Дептранс: Основные работы по строительству станции МЦД-2 «Остафьево» завершены
Фото: соцсети

Новая станция «Остафьево» второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) «Курско-Рижский» находится в финальной стадии готовности, основные работы уже завершены. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Новая станция «Остафьево» Курского направления Московской железной дороги находится в финальной стадии готовности, работы по ее строительству уже заканчиваются. Остановочный пункт «Остафьево» расположен между станциями «Щербинка» и «Силикатная» МЦД-2 «Курско-Рижский». Станция будет включать в себя две пассажирские платформы и конкорс с турникетной и кассовой зоной, с эскалаторами и лифтами для маломобильных пассажиров», - говорится в сообщении.

Как уточняется, работы по строительству станции ведутся ОАО «РЖД». Новая станция расположена в Новомосковском округе Москвы, у жителей близлежащих к ней территорий нет в пешей доступности станции метро, а, значит, подчеркнули в пресс-службе, станция второго диаметра значительно улучшит транспортную доступность округа.

Как раннее сообщило «Радио 1», бесплатный проезд на первых двух МЦД, включая дальние зоны, был введен с 25 ноября по 8 декабря включительно. За этот период скорректирована система оплаты проезда и перекодированы турникеты.

Платный период проезда был введен с 9 декабря. Все системы диаметров работают в штатном режиме.

ГБ

//картина дня

Политика

Прогноз о слиянии РФ и Белоруссии в одно государство в 2022-м озвучили на Украине

Прогноз о слиянии РФ и Белоруссии в одно государство в 2022-м озвучили на Украине

Российская Федерация и Белоруссия сольются в одно государство в 2022 году. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Геннадий Москаль, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей.

Киевские власти не смогут восстановить контроль над территориями, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения высказал Сергей Кургинян, отечественный политический эксперт.

Киевские власти не смогут восстановить контроль над территориями, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР.…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская прокомментировала новость о том, что в российском Крыму, который на Украине называют «оккупированным», в продаже…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Севастополь утром в среду, 25 декабря, прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга. К настоящему моменту состав уже пересек Керченский пролив и прибыл…

//новости ан

Королева Великобритании расстроила поклонников, убрав фотографию принца Гарри и его жены со своего стола. Обычно она лично выбирает снимки, которые видны в кадре во время…

Певица, супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская опубликовала в Инстаграм фото в интересном купальнике - слитном, но живот открыт. Судя по подписи к снимку…