Дептранс: Основные работы по строительству станции МЦД-2 «Остафьево» завершены

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25 декабря 2019, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Новая станция «Остафьево» второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) «Курско-Рижский» находится в финальной стадии готовности, основные работы уже завершены. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Новая станция «Остафьево» Курского направления Московской железной дороги находится в финальной стадии готовности, работы по ее строительству уже заканчиваются. Остановочный пункт «Остафьево» расположен между станциями «Щербинка» и «Силикатная» МЦД-2 «Курско-Рижский». Станция будет включать в себя две пассажирские платформы и конкорс с турникетной и кассовой зоной, с эскалаторами и лифтами для маломобильных пассажиров», - говорится в сообщении.

Как уточняется, работы по строительству станции ведутся ОАО «РЖД». Новая станция расположена в Новомосковском округе Москвы, у жителей близлежащих к ней территорий нет в пешей доступности станции метро, а, значит, подчеркнули в пресс-службе, станция второго диаметра значительно улучшит транспортную доступность округа.

Как раннее сообщило «Радио 1», бесплатный проезд на первых двух МЦД, включая дальние зоны, был введен с 25 ноября по 8 декабря включительно. За этот период скорректирована система оплаты проезда и перекодированы турникеты.

Платный период проезда был введен с 9 декабря. Все системы диаметров работают в штатном режиме.