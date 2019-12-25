Ушел из жизни генерал армии Махмут Гареев

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25 декабря 2019, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Полпредство республики Татарстан в РФ

генерал армии Махмут Гареев, Viktor Chernov/Russian Look

Утром в среду, 25 декабря, стало известно о кончине президента Академии военных наук генерала армии Махмута Гареева. Соответствующую информацию предоставили сегодня в полпредстве Татарстана.

Подчеркивается, что Махмут Гареев ушел из жизни в возрасте 96 лет. Печальную новость о кончине выдающегося советского и российского военачальника, президента Академии военных наук, доктора военных и исторических наук, ветерана Великой Отечественной войны сообщила его семья.

Несмотря на почтенный возраст, он до последнего дня обладал светлым умом, хорошей памятью и прекрасным чувством юмора. Подчеркивается, сто Гареев был душой всех действий, которые связаны с Войной и Памятью, в частности, он принимал активное участие в международных и всероссийских конференциях, всегда вставал на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне.

Махмут Ахметович написал два десятка книг, сотни научных работ и статей.