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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Ушел из жизни генерал армии Махмут Гареев

, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Полпредство республики Татарстан в РФ

Ушел из жизни генерал армии Махмут Гареев
генерал армии Махмут Гареев, Viktor Chernov/Russian Look

Утром в среду, 25 декабря, стало известно о кончине президента Академии военных наук генерала армии Махмута Гареева. Соответствующую информацию предоставили сегодня в полпредстве Татарстана.

Подчеркивается, что Махмут Гареев ушел из жизни в возрасте 96 лет. Печальную новость о кончине выдающегося советского и российского военачальника, президента Академии военных наук, доктора военных и исторических наук, ветерана Великой Отечественной войны сообщила его семья.

Несмотря на почтенный возраст, он до последнего дня обладал светлым умом, хорошей памятью и прекрасным чувством юмора. Подчеркивается, сто Гареев был душой всех действий, которые связаны с Войной и Памятью, в частности, он принимал активное участие в международных и всероссийских конференциях, всегда вставал на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне.

Махмут Ахметович написал два десятка книг, сотни научных работ и статей.

ЕТ

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