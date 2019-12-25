Челябинские дети побывают на елках в Екатеринбурге

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25 декабря 2019, 11:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Екатеринбурге в парке «Россия-моя история» пройдут благотворительные новогодние елки. На новогодних представлениях побывают более сотни детей из Новоуральска, Новой Ляли, Сухого Лога, Качканара, Карабаша и других городов.

Всего организаторы планируют провести более 30 таких представлений с 23 декабря по 7 января. Новогодние мероприятия будут камерными, чтобы у каждого малыша была возможность погрузиться в действо, рассмотреть и расслышать всех персонажей.

Гостями парка станут ребята, оставшиеся без попечения родителей, дети из социально-реабилитационных центров, многодетных и социально незащищенных семей, а также с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает агентство Полит74, проект реализуют мультимедийный парк «Россия – моя история» при поддержке Благотворительного фонда РМК. Гости из областных городов смогу приехать на праздники в Екатеринбург целыми семьями. Для них приготовлен спортивный квест, новогодние интерактивные спектакли в музее «Россия-моя история», мастер-класс по изготовлению гирлянд игры с собаками хаски.