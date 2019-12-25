Синоптики рассказали, когда можно ждать снега в Москве

Ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 25 декабря, сообщила, когда жители столицы и гости Москвы могут ожидать снега. Многие рассчитывают, что снежный покров появится к Новому году.

Предполагается, что в последние дни недели местами в городе будут осадки, преимущественно снег. Пока, по словам Поздняковой, сложно сказать, ляжет ли снежок на землю, поскольку земля довольно теплая.