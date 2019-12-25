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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Синоптики рассказали, когда можно ждать снега в Москве

, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Синоптики рассказали, когда можно ждать снега в Москве
снег в Москве, pixabay.com
Ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 25 декабря, сообщила, когда жители столицы и гости Москвы могут ожидать снега. Многие рассчитывают, что снежный покров появится к Новому году.
 
Предполагается, что в последние дни недели местами в городе будут осадки, преимущественно снег. Пока, по словам Поздняковой, сложно сказать, ляжет ли снежок на землю, поскольку земля довольно теплая.
 
Метеоролог также отметила, что в новогоднюю ночь температура воздуха в Москве будет "существенно теплее, чем мы того хотели". Морозов около минус 7 не ожидается. Позднякова сообщила, что более точный прогноз будет сделан в начале следующей недели.
ЕТ

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