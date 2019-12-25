«Стрельба» на Лубянке, все-таки, была терактом?

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25 декабря 2019, 12:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: публичное заявление организации ЭНО

с места событий фото twitter.com/atheist_blog_vk

Организация «ЭНО», которую теперь ассоциируют с «лубянским стрелком» Евгением Манюровым, выпустила странное заявление. Судя по тексту, она уходит в подполье. А если судить по новой схеме организации, можно сделать вывод о террористических намерениях ее руководства.

Она бы и не вызывала особых подозрений в терроризме, если не странные утверждения. В последней записи информационного ресурса «ЭНО» содержится формулировка «оккупационной-враждебной системы». В ней угадывается намек на сложившуюся систему государственной власти России. Аббревиатура ЭНО расшифровывается, как «этническое национальное объединение». А заявление связано с переходом на "автономную структуру" работы.

«Данная часть офлайн системы организационной структуры Этнического Национального Объединения является полностью автономной дистанционной структурой», — предупредил представитель ЭНО своих последователей: «Деятельность внутри данной части движения напрямую не связанное с организационной деятельностью во избежание общественно политических проблем, которые могут возникнуть на почве “незаконности” внутри оккупационной-враждебной системы».

Само предупреждение появилось «из-за возникших проблем». Проблемы появились, предположительно, из-за возможной причастности Евгения Манюрова к «ЭНО». 19 декабря он устроил стрельбу у здания Федеральной службы безопасности РФ. Ряд российских СМИ сообщил, о том, что «лубянский стрелок» связан именно с ЭНО.

Сразу после появившихся сообщений, организация выступила с опровержениями: «Мы — не террористы. „Этническое национальное объединение“ никогда не будет терроризировать свой народ, убивать женщин, детей, стариков. Путинские силовики пытаются очернить наше движение, им необходим прецедент для репрессий. Мы не планировали, у нас даже мысли не было устраивать бойню в центре мирного русского города».

А уже через пять дней информационный ресурс ЭНО сообщил о новой организационной структуре. Организация сообщила, что не может проводить полноценный набор в свою структуру, «как ранее планировалось сделать на территории РФ». Но свою деятельность не прекращает: «во избежания застоя деятельности мы призываем всех желающих начать формирование отдельных автономных групп в своих городах используя децентрализацию и нашу собственную структуру».

Автономными группами называется партизанское подполье. Теперь в ЭНО запрещено:

1. Распространять личную информацию, пытаться получить личную информацию у других участников движения (номер телефона, адрес проживания, фамилия, имя);

2. Рассказывать о своем участии в ЭНО (наиболее актуально для членов радикальной или финансовой части);

3. Распространять информацию, полученную из закрытых источников ЭНО.

«Боевики» радикальной части делятся на двойки, которые в самой организации называют «боевыми единицами». Несколько «боевых единиц» подчиняются лидеру секции. Эти лидеры подчиняются «организационному отделению», в свою очередь, которыми руководят городские «ячейки организации». Несколько «ячеек» управляются «региональным объединением». А несколько «региональных объединений» получают приказы от руководства «радикальной части».

Описание структуры говорит о том, что это хорошо организованная система. Она состоит из «боевых единиц». Теперь они секретятся особо. Точно также усиленно секретятся финансисты организации.

Говоря другими словами, на территории РФ появилась организация, в которую входят «боевики». И эта организация откуда-то финансируется. Член этой организации совершил нападение на самое сердце Федеральной службы безопасности. 19 декабря отмечается «день военной контрразведки». Именно в этот день и было совершено нападение на здание ФСБ.

В результате стрельбы погибли два сотрудника ФСБ. Ранения получили еще четверо сотрудников, а также один случайный прохожий. Уголовное дело было возбуждено по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Так может быть это, все-таки, был теракт?

НОВАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ, АССОЦИИРУЮЩЕЙСЯ С ЕВГЕНИЕМ МАНЮРОВЫМ