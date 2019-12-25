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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Перед Новым годом 3,4 млн должников не смогут выехать из России за границу

, 11:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Перед Новым годом 3,4 млн должников не смогут выехать из России за границу
рубли, Natalya Loginova/Russian Look

В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России в среду, 25 декабря, сообщили, что около 3,4 миллиона россиян перед Новым годом временно ограничены в выезде за границу.

В ФССП отметили, что по состоянию на 1 декабря текущего года было зафиксировано 3,4 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника с территории Российской Федерации. Подчеркивается, что из них почти 528 тысяч человек являются должниками по алиментам.

В общей сложности за 11 месяцев 2019 года судебные приставы-исполнители вынесли около 7,2 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ. Большинство подобных постановлений выносилось в самых крупных российских регионах.

ЕТ

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