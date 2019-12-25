В Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Петербурга, пассажиров встретил кот Мостик

В Севастополь утром в среду, 25 декабря, прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга. К настоящему моменту состав уже пересек Керченский пролив и прибыл на конечную станцию.

Поезд преодолел 2741 километр, общее время в пути составило 43,5 часа. "Таврия" пересекла девять областей, три города федерального значения, один край, республику, 118 рек, среди которых Волга, Ока, Дон и Кубань. Сегодня глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев встретили состав на станции.

Знаменитый кот Мостик также лично встретил первых пассажиров в конечном пункте.