Регулярные электрички Волгоград-Саратов свяжут два города в 2020 году

//Общество 13+

25 декабря 2019, 10:23 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

24 декабря, прошла пресс-конференция начальника Приволжской железной дороги Сергея Альмеева, в ходе которой были подведены итоги работы в 2019 году и намечены планы на перспективу. В мероприятии участвовали представители саратовских, астраханских и волгоградских СМИ.

До начала пресс-конференции начальник дороги провел экскурсию по оперативному центру управления перевозочным процессом и центру управления местной работы, где осуществляется круглосуточный мониторинг и контроль эксплуатационной работы и коммерческих операций, реализуемых на Приволжской магистрали.

В ходе пресс-конференции Сергей Альмеев проинформировал журналистов о реализации ключевых инвестиционных проектов ОАО «РЖД», связанных с развитием пропускных способностей магистрали, реконструкцией вокзальной инфраструктуры и пассажирским комплексом в целом.

– Начиная с 2016 года инвестиции в развитие магистрали резко возросли. С 2016 по 2019 год на реализацию инвестиционных проектов ОАО «РЖД» на территории Саратовской, Астраханской и Волгоградской областей компания направила более 88 млрд рублей. В ближайшие 5 лет объём инвестиций существенно возрастёт и превысит 184 млрд рублей, – сообщил начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

Большинство журналистов интересовали вопросы, связанные с развитием маршрутной сети и реализацией социально-значимых проектов в Саратовской, Астраханской и Волгоградской областях.

– Электрички из Саратова в Волгоград и обратно будут курсировать на регулярной основе в апреле-мае 2020 года. С 1 апреля по 31 мая – по выходным дням, два раза в неделю. А в дни празднования 75-летия Великой Победы, с 1 по 11 мая поезда будут отправляться ежедневно, – объявил Сергей Альмеев. – В 2020 году мы продолжим реализацию обозначенных проектов и будем достигать новые амбициозные цели.

Напомним, в 2019 году на Приволжской железной дороге продолжилась реализация наиболее приоритетных инфраструктурных проектов компании, направленных на повышение пропускной и провозной способности в направлении Север – Юг и на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна.

Вблизи международного аэропорта «Гагарин» в Саратовской области были возведены две модульные платформы и организовано регулярное железнодорожное до новой воздушной гавани с задействованием ускоренных электропоездов серии ЭП3Д. Началась реконструкция саратовского железнодорожного вокзала. В Волгоградской области велись работы в рамках реконструкция станций им. Максима Горького, Гумрак и мостового перехода через реку Дон. Продолжилась комплексная реконструкция участков им. М.Горького – Котельниково и Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская.