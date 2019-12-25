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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Татьяна Навка прокомментировала слухи о конфликте с продюсером Яной Рудковской

, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Навка прокомментировала слухи о конфликте с продюсером Яной Рудковской
Фигуристка Татьяна Навка, Natalia Shakhanova / globallookpress.com

Фигуристка Татьяна Навка в интервью корреспонденту «Аргументов недели» прокомментировала слухи о конфликте с продюсером Яной Рудковской. Утверждается, что ссора произошла из-за совпадения дат, выбранных под премьеру ледовых шоу Навки и Рудковской.

Собеседница АН назвала подобные разговоры глупостями. Как отметила Татьяна Навка, расписание мероприятий на новогодних каникулах всегда очень плотное, поэтому избежать пересечений между ними не представляется возможным.

Фигуристка добавила, что спорт приучил ее к конкуренции не с помощью слов, а посредством демонстрации лучшего результата. Навка подчеркнула, что на сплетни и домыслы она внимания не обращает.

Читайте полную версию интервью с Татьяной Навкой

 

ДЦ

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