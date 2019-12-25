Дом Деда Мороза откроется в Челябинске

//Общество 13+

25 декабря 2019, 09:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Новый год — волшебный праздник, его с нетерпением ждут и взрослые, и дети! Это время чудес и сюрпризов! Медиахолдинг ОТВ подготовил для жителей и гостей города Челябинска великолепный подарок — дом Деда Мороза. Он уже строится на площади Революции и начнет принимать гостей в день открытия ледового городка. Важно, что дом будет отапливаемым!

Дорогие папы и мамы, бабушки и дедушки, девчонки и мальчишки, приходите в гости к главному волшебнику и его внучке Снегурочке.

Дети смогут пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказать стишок, принести елочную игрушку, сделанную своими руками, а еще опустить записку с желаниями в "Волшебную книгу желаний", которая запустит превращения в наступающем году. А чтобы гости не скучали в ожидании встречи, во дворе дома можно пофотографироваться с волшебными часами.

Или посидеть в сказочных санях, запряженными оленями.

Тысячи ярких огней согреют и озарят своим светом дом, наполненный магией, чудесами, праздничной атмосферой и новогодними песнями.

Вход для всех желающих бесплатный! По желанию, родители смогут приобрести для чада сладкий гостинец, а вручат его Дед Мороз со Снегурочкой. «Дом сладких подарков» расположится по соседству, а передадут угощения помощники дедушки — сказочные зверушки. Ребенок будет под впечатлением не только от сказочной атмосферы, но и от подарка, который он получит от новогоднего чародея. Настоящее чудо произойдет на его глазах, стоит только верить в волшебство.

Дом Деда Мороза ждет вас:

С 25 по 30 декабря с 17:00 до 21:00

31 декабря с 16:00 до 21:00

Со 2 по 8 января с 12 до 21:00

Вот такой сказочный подарок получит город от медиахолдинга ОТВ!