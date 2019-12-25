Южноуральские политологи подведут итоги года

«Экспертный клуб Челябинска» 27 декабря проведет традиционное заседание на котором подведет итоги года.
Отметим, что в 2019 году произошло немало изменений в общественно-политической жизни Южного Урала: сменилось руководство области и города, кардинально изменились подходы к управлению областью и муниципалитетам.
Как итоги года повлияют на новый, 2020 год? Какие процессы были запущены в сфере экономики, социальной сферы, экологии? С какими рисками и задачами столкнутся власти и общественность? На эти и другие вопросы попытаются ответить политологи, журналисты, представители общественных организаций.
Напомним, Экспертный клуб Челябинска призван содействовать формированию институтов гражданского общества, повышению гражданского участия и политическому образованию населения.