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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Эксперт: от красной икры лучше отказаться

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Эксперт: от красной икры лучше отказаться
фото: pixabay

Сопредседатель Союза потребителей Александр Борисов и врач-диетолог Лидия Ионова считают, что к новогоднему столу нужно приготовить то количество салата, которое можно съесть в течение новогодней ночи, а вот от красной икры лучше воздержаться.

«В салатах часто используют рыбу. Селёдка показывает традиционно низкое качество, и это большая проблема, потому что употребляем ее без последующей тепловой обработки. А вот по консервам у нас нет проблем. Икра – очень сложный продукт при всей его кажущейся простоте. Консерванты сейчас мы не обнаруживаем в образцах, зато везде присутствует кишечная палочка», - отметила  эксперт. 

 

СЕ

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