Депутат: 70% работодателей заявили о профнепригодности молодых специалистов

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25 декабря 2019, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabay

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке, член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина рассказала, что работодатели заявляют о низком уровне подготовленности специалистов в учебных заведениях.

«Если говорить о тех проблемах, о которых говорят работодатели, то это низкая реализация качества образовательных профессиональных программ. Более 70% работодателей говорят о неготовности выпускников профессиональных программ прийти на предприятие и сразу полноценно приступить к работе. Где-то 25% работодателей, участвующих в этом опросе, сказали, что они тратят на обучение молодых специалистов еще примерно год - это отвлекает других работников предприятия и, возникают дополнительные затраты», - подчеркнула специалист.