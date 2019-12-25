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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Депутат: 70% работодателей заявили о профнепригодности молодых специалистов

, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Депутат: 70% работодателей заявили о профнепригодности молодых специалистов
фото: pixabay

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке, член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина рассказала, что работодатели заявляют о низком уровне подготовленности специалистов в учебных заведениях.

«Если говорить о тех проблемах, о которых говорят работодатели, то это низкая реализация качества образовательных профессиональных программ. Более 70% работодателей говорят о неготовности выпускников профессиональных программ прийти на предприятие и сразу полноценно приступить к работе. Где-то 25% работодателей, участвующих в этом опросе, сказали, что они тратят на обучение молодых специалистов еще примерно год - это отвлекает других работников предприятия и, возникают дополнительные затраты», - подчеркнула специалист. 

 

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