Названа предварительная причина падения истребителя Су-57 во время испытательного полета

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24 декабря 2019, 21:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Су-57, фото: MOD Russia, globallookpress.com

По предварительным данным, новейший истребитель Су-57 потерпел крушение из-за технического отказа системы управления самолетом. Авиакатастрофа произошла во вторник, 24 декабря, в Хабаровском крае в 111 км от аэродрома базирования. Пилот смог спастись, он катапультировался.

Для расследования причин падения Су-57 создана спецкомиссия. Два источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе назвали причиной крушения военного самолета во время испытательного полета отказ в системе управления Су-57.

Другой источник сообщил, что, скорее всего, "произошел сбой в управлении хвостовым оперением".

Как стало известно, врачи уже обследовали пилота истребителя, он здоров, никаких травм не получил.

Это первая авария истребителя Су-57.