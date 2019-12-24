Как планируют россияне провести новогодние каникулы

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24 декабря 2019, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]

АН

Большинство россиян проведут новогодние каникулы дома, с семьей, с близкими людьми. Каникулы продлятся с 1 по 8 января. Повезло тем, у кого появилась возможность подготовиться к встрече Нового года 31 декабря. В некоторых российских регионах 31 декабря сделали выходным днем.

1600 участников опроса из разных российских регионов поделились своими планами на праздничные выходные. Оказывается, каждый шестой будет работать, - сообщил сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

38% россиян планируют провести новогодние каникулы дома, самые популярные варианты времяпрепровождения — общение с семьей и полноценный сон. 16% опрошенных собираются работать: «Я предпочитаю в новогодние каникулы зарабатывать, а не тратить»; «Отработаю 3 смены за двойную оплату».

Поехать в гости на новогодние праздники планируют 9% участников опроса. 5% планируют отдохнуть на даче. В путешествие по России собираются отправиться 4% респондентов, наиболее популярные города для отдыха — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Самара. 1 из 100 опрошенных планирует зарубежное путешествие: в Италии, Финляндии, США, Индии или Таиланде.