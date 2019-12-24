Большинство украинцев высказались против католического Рождества

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24 декабря 2019, 20:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: соцгруппа "Рейтинг"

фото: pixabay.com

Предложение переноса Рождества на католическую дату вызвал негативную реакцию у большинства украинцев. Таковы результаты опроса, проведенного социологами.

Идея перенести Рождество на 25 декабря на Украине появилась у главы автокефалии Епифания. Он сказал, что церковный календарь не является догмой и даты можно переносить. Если общество захочет, то праздник можно перенести.

Накануне социологическая группа «Рейтинг» провела опрос. Перенос Рождества на 25 декабря поддержали 25 процентов украинцев. Воздержались и затруднились ответить 11 процентов опрошенных. 64 процента граждан высказались против переноса.

В целом же, социологи отмечают рост числа сторонников католического Рождества. Три года назад против переноса праздника высказались 69 процентов украинцев. За перенос — 15 процентов.