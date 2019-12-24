Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Глава Минфина Силуанов назвал источники роста реальных доходов россиян

, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минфина Силуанов назвал источники роста реальных доходов россиян
Антон Силуанов, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал источники роста реальных доходов россиян в 2019 году. Как сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24", рост реальных доходов российских граждан объясняется переломом тенденции последних лет.

Глава Минфина пояснил, что доходы выросли "за счет роста заработных плат, за счет роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции", а также в результате снижения темпов инфляции, - передает радио Sputnik.

По оценке Силуанова, рост реальных доходов россиян - "это важнейший конечный показатель работы правительства". "Можно говорить об экономике, динамике экономического развития, но все эти показатели мы мониторим и достигаем для того, чтобы наши люди жили лучше", – подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что в последние годы в России "реальные располагаемые доходы не росли, были всегда в минусе".

ИЧ

//картина дня

В мире

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Украинское правительство в 2020 году может возглавить Арсен Аваков, который в настоящий момент руководит работой министерства внутренних дел. Соответствующий прогноз озвучил Руслан Бортник, киевский эксперт.

Если будет нарушен суверенитет Белоруссии, будет война. Такое заявление Александра Лукашенко процитировали белорусские СМИ. Они напомнили про дорожные карты и намекнули, что речь идет о наднациональных органах и о введении единой валюты.

Если будет нарушен суверенитет Белоруссии, будет война. Такое заявление Александра Лукашенко процитировали белорусские…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

Сейчас в таможенной службе все стоят буквально «на ушах», обыски в центральном офисе ФТС и ее подразделениях, задержания генеральской верхушки…

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан