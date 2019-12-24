Глава Минфина Силуанов назвал источники роста реальных доходов россиян

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24 декабря 2019, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]

Антон Силуанов, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал источники роста реальных доходов россиян в 2019 году. Как сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24", рост реальных доходов российских граждан объясняется переломом тенденции последних лет.

Глава Минфина пояснил, что доходы выросли "за счет роста заработных плат, за счет роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции", а также в результате снижения темпов инфляции, - передает радио Sputnik.

По оценке Силуанова, рост реальных доходов россиян - "это важнейший конечный показатель работы правительства". "Можно говорить об экономике, динамике экономического развития, но все эти показатели мы мониторим и достигаем для того, чтобы наши люди жили лучше", – подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что в последние годы в России "реальные располагаемые доходы не росли, были всегда в минусе".