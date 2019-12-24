На Украине воровато падает доллар

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24 декабря 2019, 19:13 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

фото: pixabay.com

В киевских обменниках опять снижается курс доллара. Ситуация с одной стороны положительная, если бы не один нюанс. Новые украинские власти таким образом обворовывают людей.

На Украине доллар падает уже несколько недель. Еще в июне за него просили 27 гривен. А сегодня гривна торгуется уже по курсу 23,24 за доллар.

Эксперты бравируют радужными анализами, но никак не могут объяснить причины для этого падения. Фундаментальных причин нет. Для того, чтобы национальная валюта укрепилась, нужен рост экономики, либо действия регуляторов.

По мнению независимых экономистов, рост гривны может быть связан с наплывом поступлений из-за рубежа. Киев за рубежом активнее торговать не стал. Скорее всего, поступления идут от украинцев, уехавших в Европу на заработки.

Это своего рода обворовывание государством собственных граждан. Отправляя одну и ту же тысячу долларов, в июне они получали за нее 27 тысяч гривен. Сегодня финансовый Киев покупает у украинцев ту же тысяч долларов за 24 тысячи гривен.