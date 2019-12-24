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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Подмосковную больницу поступила беременная женщина с осложненным аппендицитом

, 19:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

В Подмосковную больницу поступила беременная женщина с осложненным аппендицитом
Фотобанк АН

В Раменском врачи спасли беременную пациентку.  Женщина поступила в больницу на 37-й неделе беременности с осложненным аппендицитом.

У девушки внезапно заболел правый бок. Приступ настиг Елену, когда она уже лежала в отделении патологии. Супруг вызвал скорую, но в хирургическом отделении лишь развели руками и не смогли поставить диагноз.

Молодая мама вспоминает, что это были адские боли, пошевелиться удавалось с трудом, практически невозможно. Страх окутывал пациентку.

Врачами сразу было решено — сперва делать кесарево. На 37 недели беременности ребенок практически доношенный, а медлить нельзя.

Во время операции оказалось: у Елены аппендицит находится за куполом слепой кишки. Медики справились примерно за час. На последних неделях беременности удалить аппендикс крайне трудно, ведь подобраться к нему мешает матка. Малейшее промедление в операции грозило гнойными осложнениями, в том числе перитонитом.

Но медицинский персонал сработал оперативно, сейчас здоровый малыш и его мама готовятся к выписке.

ЕЧ

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