В Подмосковную больницу поступила беременная женщина с осложненным аппендицитом

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24 декабря 2019, 19:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

Фотобанк АН

В Раменском врачи спасли беременную пациентку. Женщина поступила в больницу на 37-й неделе беременности с осложненным аппендицитом.

У девушки внезапно заболел правый бок. Приступ настиг Елену, когда она уже лежала в отделении патологии. Супруг вызвал скорую, но в хирургическом отделении лишь развели руками и не смогли поставить диагноз.

Молодая мама вспоминает, что это были адские боли, пошевелиться удавалось с трудом, практически невозможно. Страх окутывал пациентку.

Врачами сразу было решено — сперва делать кесарево. На 37 недели беременности ребенок практически доношенный, а медлить нельзя.

Во время операции оказалось: у Елены аппендицит находится за куполом слепой кишки. Медики справились примерно за час. На последних неделях беременности удалить аппендикс крайне трудно, ведь подобраться к нему мешает матка. Малейшее промедление в операции грозило гнойными осложнениями, в том числе перитонитом.

Но медицинский персонал сработал оперативно, сейчас здоровый малыш и его мама готовятся к выписке.