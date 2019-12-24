Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Хабаровском крае обнаружены черные ящики потерпевшего крушение Су-57

, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

В Хабаровском крае обнаружены черные ящики потерпевшего крушение Су-57
MOD Russia, globallookpress.com

В Хабаровском крае обнаружены черные ящики потерпевшего сегодня крушение истребитель 5-го поколения Су-57. Военный самолет выполнял испытательный полет и упал в 111 километрах от города Комсомольска -на-Амуре, где находится авиационный завод, выпускающий новейшие истребители.

Система аварийного покидания Су-57 сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив. Пилота нашла поисковая группа. Летчика доставили вертолетом в больницу на обследование.  Жертв и разрушений в результате крушение истребителя на земле нет.

В силовых структурах считают, что основными версиями крушения истребителя Су-57 являются неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.

В 14.10 по московскому времени в районе крушения Су-57 найдены прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец. 

ИЧ

//картина дня

В мире

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Украинское правительство в 2020 году может возглавить Арсен Аваков, который в настоящий момент руководит работой министерства внутренних дел. Соответствующий прогноз озвучил Руслан Бортник, киевский эксперт.

Если будет нарушен суверенитет Белоруссии, будет война. Такое заявление Александра Лукашенко процитировали белорусские СМИ. Они напомнили про дорожные карты и намекнули, что речь идет о наднациональных органах и о введении единой валюты.

Если будет нарушен суверенитет Белоруссии, будет война. Такое заявление Александра Лукашенко процитировали белорусские…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

Сейчас в таможенной службе все стоят буквально «на ушах», обыски в центральном офисе ФТС и ее подразделениях, задержания генеральской верхушки…

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущая Лера Кудрявцева за неделю до Нового года попала на операционный стол. У поклонников Леры были подозрения, что она делала пластику груди. Теперь эта информация…

Ирину Шейк, Арми Хаммера и еще десяток знаменитостей обвиняют в продажности из-за их участия на фестивале электронной музыки в Саудовской Аравии. Праздник расценили…

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что девочку, которая с рождения живет в частой детской клинике, до сих пор не забрали домой родители. Суд…

//новости ан

Они пришла домой к жительнице села Новотроицкое в Татарстане Екатерине Пантелеевой, опубликовавшей видео с учений МВД по разгону митингов, в которых принимали участие…