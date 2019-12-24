В Хабаровском крае обнаружены черные ящики потерпевшего крушение Су-57

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24 декабря 2019, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

MOD Russia, globallookpress.com

В Хабаровском крае обнаружены черные ящики потерпевшего сегодня крушение истребитель 5-го поколения Су-57. Военный самолет выполнял испытательный полет и упал в 111 километрах от города Комсомольска -на-Амуре, где находится авиационный завод, выпускающий новейшие истребители.

Система аварийного покидания Су-57 сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив. Пилота нашла поисковая группа. Летчика доставили вертолетом в больницу на обследование. Жертв и разрушений в результате крушение истребителя на земле нет.

В силовых структурах считают, что основными версиями крушения истребителя Су-57 являются неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.

В 14.10 по московскому времени в районе крушения Су-57 найдены прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец.