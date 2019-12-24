Владимир Познер спрогнозировал исход вероятной ядерной войны между Россией и США

//Общество 13+

24 декабря 2019, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист Владимир Познер, Anton Belitsky / globallookpress.com

Отечественный журналист Владимир Познер сделал прогноз о том, чем завершится возможный военный конфликт между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Соответствующий пост появился на странице Познера в социальной сети Instagram.

По мнению Познера, в ходе противостояния одна из сторон обязательно использует оружие массового поражения, что приведет к ответному ядерному удару. В результате «все будут уничтожены», отметил автор публикации.

Журналист выразил согласие с точкой зрения министра обороны РФ Сергея Шойгу, который полагает, что Третья мировая станет последней войной в истории человечества.

Ранее во вторник сообщалось, что в СМИ назвали предполагаемый срок столкновения России и НАТО.